Госдуме прогнозируют рост недовольства из-за прогулок по графику в Москве
Ослаблять режим самоизоляции одномоментно нельзя, это следует делать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, однако предложение мэра Москвы Сергей Собянина о прогулках жителей по графику может вызвать определенное недовольство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Ситуация в Москве, как и в целом по России, действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое», — президент России Владимир Путин.
Продумывался каждый шаг — Путин поблагодарил Собянина за борьбу с эпидемией
Команда мэра Сергея Собянина смогла эффективно ответить на угрозы эпидемии коронавируса. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«В целом работа и ваша, и всей вашей команды… конечно, всё было, все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, но в целом работа была очень ответственной. Она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался», — заявил Путин.
«Мы контролируем ситуацию, и она будет улучшаться в Москве», — Сергей Собянин.
«В Москве мы создали мощную группировку для борьбы с COVID. Около 23 000 больничных коек, 5000 обсервационных коек и порядка 15 000 временных медицинских центров. Это, наверное, самая мощная медицинская группировка среди городов мира.
Это позволило нам страховаться на любой случай. Слава богу? нам удалось избежать самого жесткого сценария. Теперь у нас половина коечного фонда свободна.
Мы можем постепенно выводить плановую помощь. Такой график с министром здравоохранения мы составили. Уже со следующей недели начинаем конкретную работу» — мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает об успехах: «Те меры, которые мы приняли после 12 мая (открытие промышленности и строительства одновременно с жесткими санитарными требованиями), позволили не только стабилизировать ситуацию, но и улучшить ее.
Предлагаем с первого июня открыть в Москве всю непродовольственную торговлю, там работает около 300 тысяч человек, открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком — химчистки, ремонтные мастерские. В тестовом режиме дать возможность людям выходит из домов, гулять по скверам» .Чтобы не допустить скопления людей, глава Москвы предлагает выработать график, по которому жители тех или иных домов смогут выходить на улицу для прогулок.