Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 мая, проводит совещание, посвященное состоянию рынка труда в России. В обсуждении участвуют главы регионов и профильных федеральных ведомств, в том числе министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2020 года вырос на 23,4% по сравнению с мартом и на 21% по сравнению с апрелем 2019 года. В органах службы занятости населения в качестве безработных в апреле зарегистрированы 1,3 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице. В стране прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных.

Вся информация о ходе совещания у президента и состоянии рынка труда — в трансляции ИА REGNUM.