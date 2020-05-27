Москва, , 14:19 — REGNUM Все рано или поздно проходит. Завершится и режим самоизоляции, и те предприятия и компании, которые удержатся наплаву в пандемический шторм, будут вынуждены следовать вновь введенным ограничительным мерам, например, рекомендациям Роспотребнадзора от 13 мая 2020 года.

Пока владельцы бизнеса ломают себе голову, как организовать работу своих сотрудников, чтобы и выручку не потерять, и новым правилам соответствовать, владельцы высокотехнологичного бизнеса суетятся вокруг своих потенциальных клиентов как коршуны возле добычи, наперебой предлагая свои новейшие разработки по контролю за персоналом.

Вот, к примеру, китайская компания Hikvision считает себя создателем высоких интеллектуальных технологий. В чем же заключается интеллектуальная составляющая её прогрессивных разработок? В том, что она позволяет измерять температуру сотрудников предприятия с точностью более 99%, то есть делать работу качественного ртутного термометра. Также с помощью предлагаемого инструмента можно контролировать наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции между людьми в соответствии с установленными нормами, а также вести подсчет людей, чтобы контролировать их число внутри помещения. То есть выполнять функции, с которыми легко справляется тюремный надзиратель.

В стандартный комплект по надзору за людьми входят камеры видеонаблюдения, тепловизоры, видеорегистраторы, камеры для подсчета людей, терминалы, металлодетекторы — всё для регистрации действий и разговоров людей круглые сутки, в замкнутом пространстве и общественных местах.

Возникновение внештатной ситуации или факт нарушения санитарного режима передаётся оператору, и вслед за этим должны последовать карательные меры.

Наверно, такие технологии должны обрадовать российских топ менеджеров разного пошиба и владельцев компаний разного размера — видеокамеры освободят их от необходимости общаться со своими подчиненными на темы, отвлеченные от непосредственного трудового процесса. Не нужно будет объяснять людям то, чего самим себе объяснить очень сложно, мотивировать их на вынужденные стандарты работы, вести с ними неприятные разговоры в случае нарушения установленных правил. Теперь искусственный интеллект будет принимать решения, связанные с персоналом, и это единственная «польза», которую он может принести владельцу бизнеса — освободить рабочее время его горе-менеджеров.

А что там с производительностью труда, которая вошла в первые строчки обсуждения стратегии экономического развития России? Каково влияние новых надзирательных технологий на этот показатель? Нулевой. А порой и отрицательный из-за стресса, который на работника оказывает факт наличия круглосуточного контрольно-карательного механизма. Зато увеличение капитальных затрат налицо — комплект для предприятия численностью от 50 до 100 человек обойдется, как минимум, в 4 млн рублей. Прибавим сюда затраты на ремонт и замену оборудования, на обучение персонала работе с системой, покупку отдельного сервера. На эти деньги в течение года можно содержать четырех специалистов высокого уровня, которые приносят доход своей компании.

Но дух тотальной цифровизации и отзвуки пандемии с абсурдными и порой невыполнимыми требованиями Роспотребнадзора, модные понятия «безлюдного производства» и «социальной дистанции», будут подталкивать «продвинутых» бизнесменов» на приобретение цифровых игрушек, которые вытянут из них последние силы — скорее всего, такие капитальные затраты приведут к росту стоимости конечного продукта или услуг. Как ни крути, в данной ситуации остаются в проигрыше и производитель, и потребитель. Одна только высокотехнологичная отрасль потирает жирные ручки.

Упомянутая нами Hikvision оценивается в $47,8 млрд и имеет штат более 500 000 человек, а доля доходов компании от зарубежных рынков составляет 30%.

В 2018 году Палата представителей США отлучила Hikvision от американских госзакупок из-за частого возникновения проблем с киберзащищённостью продукции этих производителей и из-за возможного её использования для вмешательства Китая в дела США. В России оборудование этой марки занимает первое место по объемам продаж в своём сегменте, включая и государственные закупки.

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