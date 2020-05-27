Москва, , 12:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов минимизировать свои поездки в регионы и больше внимания уделять работе в комитетах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

В ходе заседания депутат Госдумы от «Единой России», представляющий Свердловскую область Алексей Белыбердин указал на проблему, когда по приезде в регион требуется проводить две недели на самоизоляции и в этой связи предложил проводит заседания не еженедельно, а хотя бы через две недели.

Володин осудил такое предложение.

«Если мы не соберемся, невозможно принять законодательное решение. Больше времени надо тратить на работу в комитете, использовать возможности дистанционных коммуникаций, так как встречи в регионах невозможны из-за запретов массовых мероприятий», — сказал спикер Госдумы.

«Лучше здесь останьтесь и не ездите в регион, поедете туда, когда снимут ограничения… Меньше общения, меньше участвуйте в разного рода ток-шоу», — советует он.

Вместе с тем «избежать» двухнедельной самоизоляции можно, предъявив три подряд отрицательных теста на коронавирус, добавил Володин.

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