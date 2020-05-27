Берлин, , 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.

По словам дипломата, заявление Ланге стало «пощёчиной» для десятков тысяч жертв конфликта в Донбассе, а также двух миллионов жителей Крыма, которые, по его мнению, «подвергаются режиму несправедливости».

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо», — добавил Мельник.

Он отметил, что немецкий политик не права, заявляя о бессмысленности антироссийских санкций, поскольку последствия от введения санкций наступают в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Поэтому мы, европейцы, должны иметь стратегическое терпение», — считает посол Украины в Германии.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство участников поддержало воссоединение с РФ. И возвращение Крыма в Россию, и война в Донбассе являются следствием националистического вооружённого государственного переворота, который произошёл в Киеве в начале 2014 года.

Украинские власти не признают гражданский характер войны в Донбассе, а также свою ответственность за её развязывание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер германии Герхард Шрёдер назвал посла Украины в Германии «карликом», не интересного никому, ни в Германии, ни в Европе.

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