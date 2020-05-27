Москва, , 12:15 — REGNUM «Непрофессионально» — стандартная американская формулировка, относящаяся к действиям российских самолетов, вылетающих на опознание и сопровождение самолетов блока НАТО, ведущих разведку нашей территории или территории наших союзников, либо следующих по маршрутам, считающимся потенциально угрожающими, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.

«Российские СМИ зачастую используют формулировку «перехват», но в данном случае речь все же не идет об агрессивных действиях. То, что исполняют российские самолеты отлично видно на фото и видео с борта американского разведчика, и это то что вызвало столь гневный тон пресс-релиза — это сопровождение американского разведчика на очень близком расстоянии.

В данном случае, несмотря на пафосные заявления командования ВМС США, не шло речи об маневрах вынуждающих «Посейдон» изменить курс, как это было в апреле, но такое плотное сопровождение — причем, как утверждают американцы, в течение часа с небольшим, — не давало разведчику изменить курс и, видимо, сорвало разведывательную программу вблизи нашей авиабазы в Сирии.

Раздраженный тон заявления командования ВМС США, возможно, связан также с официальными заявлениями африканского командования ВВС США о якобы имевшей место переброске российских МиГ-29 и Су-24 (причем иллюстрированными даже фото Су-34 и Су-35) в зону конфликта в Ливии». — высказал свое мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС США опубликовал на своем канале в YouTube видео перехвата американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.

Читайте также: Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35