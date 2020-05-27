Сухум, , 12:04 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания намерен приехать в Москву на парад Победы 24 июня, сообщили в пресс-службе абхазского лидера.

«Президент примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в российской столице. Бжанию на парад пригласил президент России Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 мая, президент России Владимир Путин сообщил, что Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Дата назначена: Парад Победы состоится 24 июня — все новости