Джакарта, , 11:49 — REGNUM Провинция Западная Ява в Индонезии готовится к этапу снятия ограничений, который вступит в силу с понедельника, 1 июня 2020 года, сообщает Detik.

Известно, что Западная Ява стала одной из индонезийских провинций, которым центральное правительство разрешило снимать ограничения. Потому что скорость распространения COVID-19 в Западной Яве контролируется.

Речь идет не о смягчении, это адаптация к новой ситуации. Постепенно экономическая деятельность будет восстанавливаться, но при условии соблюдения санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо передал послание президента Джоко Видодо всему индонезийскому народу.

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