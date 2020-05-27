Москва, , 11:43 — REGNUM Любые движения в сторону улучшения социального климата и социальной обеспеченности населения, конечно, правильные. Президент действует в рамках своих полномочий или действуют в рамках каких-то других нормативных актов — это не имеет значения, главное — результат. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, комментируя мнение о том, что несмотря на невозможность проголосовать за поправки к Конституции РФ, Владимир Путин уже сейчас, при оказании помощи семьям с детьми, следует именно им:

«Если люди будут более защищены, будут, в конце концов, более обеспечены, может быть, более счастливы, это очень правильное движение. Мы — социальное государство, и основные вещи, которые требуется обществу и от президента, и от правительства, это, конечно же, движение в сторону лучшей социальной защиты населения. То, что декларировалось, сейчас реализуется потому, что ситуация требует быстрых решений, и хорошо, что они сделаны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Глава государства Владимир Путин выступил уже с несколькими обращениями к нации, в которых обнародовал три пакета мер поддержки граждан бизнеса и экономики в целом.

О важности результата он подчеркнул накануне, 26 мая, в ходе селекторного совещания, посвещенного вопросам паводков и пожаров в России: «Движение — хорошо, конечная цель — ничто» — это не наш метод. Нам нужен конечный результат».