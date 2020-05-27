Подгорица, , 11:37 — REGNUM В первые дни июня Черногория откроет свои границы для ряда стран, которые соответствуют эпидемиологическим критериям Института общественного здравоохранения. Пока Сербии и Боснии и Герцеговины нет в этом списке.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович заявил, что надеется, что окончательное решение Черногории о въезде граждан Сербии после 1 июня будет изменено в интересах как Сербии, так и Черногории.

«Свободное перемещение людей и товаров со всеми защитными мерами отвечает интересам обеих стран. Я горжусь братским и дружеским решением Сербии о въезде граждан Черногории, мы еще раз показываем и доказываем знаменитое сербское гостеприимство и широту. Студенты из Черногории приехали сегодня. Добро пожаловать в Сербию», — написал Божович написал в своем аккаунте в сети Facebook.

Напомним, что решение черногорских властей не открывать пока границы с Сербией вызвало резкое осуждение со стороны сербских властей. С 27 мая начали действовать ответные меры — авиакомпании Montenegro Airlines запрещено летать в белградский аэропорт Nikola Tesla.

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