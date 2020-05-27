Минск, , 11:35 — REGNUM Вследствие пандемии прогнозируется снижение деловой активности самыми резкими за последние почти 25 лет темпами. Об этом говорится в представленном 26 мая новом обзоре Всемирного банка по Белоруссии.

Согласно обновлённому прогнозу, ВВП Белоруссии в 2020 году сократится на 4% к уровню прошлого года, а инфляция в годовом выражении составит 8,4%. При этом дефицит счёта текущих операций составит 5,8% ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 3,1% ВВП.

Напомним, согласно указам Александра Лукашенко, в 2020 году ВВП Белоруссии должен вырасти на 2,8%. По итогам состоявшегося сегодня, 26 мая совещания у Лукашенко министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что по итогам года инфляция не превысит 5% — как это и прописано в прошлогодних президентских указах.

По расчётам экспертов ВБ, госдолг Белоруссии (в расширенном определении) за 2020 год вырастет до 55,2% ВВП (с 43,7% ВВП в 2019 году). В докладе отмечено: «Структура государственного долга создает валютный риск для государственных финансов. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в иностранной валюте».

Помимо пандемии, негативно сказавшейся на экономике Белоруссии и её основных торговых партнёров, постсоветская республика переживает шокирующее падение цен на нефть. В докладе также сказано, что официальному Минску сложнее обслуживать свой долг.

По информации ВБ, в 2020 году на долю России придётся 43% от общего объёма выплат белорусского госдолга, и 26% — на долю Китая. При этом низкий уровень ликвидности ЗВР Белоруссии продолжают снижаться (их зватит на полтора месяца импорта), а гособлигации по степени «мусорности» соперничают с долговыми обязательствами Украины.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии