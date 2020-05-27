Пномпень, , 11:40 — REGNUM Аспекты проведения онлайн-конференции глав МИД региональных координаторов Форума «Азия-Европа» (АСЕМ) и Камбоджи стали темой переговоров российского и камбоджийского представителей. Об этом сообщает 27 мая посольство РФ в Пномпене в соцсети Facebook.

Временный поверенный в делах России в Пномпене Валентин Дикушин встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Луи Давидом. Давид отвечает в камбоджийском МИД за тематику Форума «Азия-Европа».

Дикушин и Давид обсудили аспекты возможной онлайн-конференции министров иностранных дел региональных координаторов АСЕМ и Камбоджи, которую предложила провести камбоджийская сторона. Камбоджа выступает страной-организатором XIII саммита Форума «Азия-Европа», который запланирован 16−17 ноября 2020 года в Пномпене.

Уточняется, что онлайн-конференцию предложено провести по тематике коронавирусной инфекции. Форум «Азия-Европа» объединяет страны ЕС, Россию, Сингапур и Хорватию.

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