Сеул, , 11:35 — REGNUM В Южной Корее намерены поддержать проект Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по развитию статистического образования в КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, в течение шести лет власти страны намерены выделить 6 млрд вон (~$4,9 млн).

Отмечается, что в текущем году на обучение жителей КНДР международным статистическим принципам и методам применения статистики будет выделено 900 млн вон (~$720 тыс.).

В министерстве объединения Южной Кореи считают, что данный проект поспособствует интеграции КНДР в международное сообщество и созданию единого рынка между странами в будущем.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, расположенная в Бангкоке, Таиланд, является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН. Она была организована в 1947 году для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц.