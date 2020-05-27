27 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Новая стратегия действий Ирана в Венесуэле чревата реакцией на нее для России, Китая и Турции, которые не поддерживают политику США. Но пока неизвестно, готовы ли они идти на очевидные издержки и риски, связанных с появлением еще одного очага напряженности уже в Южной Америке. Интрига сохраняется и игра продолжается.

Станислав Тарасов, , 11:24 — REGNUM После того как в Венесуэлу прибыл третий иранский танкер с топливом, президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро выступил с обращением к народу Ирана, выразив благодарность президенту Хасану Рухани и духовному лидеру аятолле Али Хаменеи «за готовность помочь, солидарность и храбрость, благодаря которым прибыли танкеры с топливом и материалами, необходимыми для восстановления НПЗ». В новейшей истории это стало относительно первой такой большой поставкой топлива Венесуэле. Общий объем отправленного бензина составляет 1,5 миллиона баррелей, что является большой поддержкой для страны, экономика которой находится в ужасном состоянии, нефтеперерабатывающая промышленность практически уничтожена и топливо в огромном дефиците. Тегеран уже поставлял на нефтеперерабатывающий завод в Кардоне необходимые материалы и своих специалистов, чтобы наладить там производство бензина. Хотя когда-то Венесуэла была способна производить 1,3 миллиона баррелей топлива в день.

Иван Шилов © ИА REGNUM

За ходом этой операции внимательно наблюдали не только в Каракасе или в Тегеране, но и в Вашингтоне, где угрожали помешать прибытию иранских судов с топливом и материалами. Тегеран в свою очередь обещал ответить, как говорил представитель правительства Ирана Али Рабиэй, «на пиратство со стороны США, которым они занимались в прошлом». По оценке многих экспертов, Тегеран переступил так называемый психологический барьер, мешавший ему вступать в прямое противостояние с Вашингтоном. В случае, если бы США пошли на перехват иранских танкеров в Атлантическом океане у побережья Венесуэлы, мог последовать удар по американцам в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском проливе. По всем признакам, этот был тот самый случай, когда в Белом доме поняли, что с ними не шутят, что Иран намерен играть уже на «выезде». На наш взгляд, первый тайм сейчас остался за Тегераном, который просчитал, что возможности Вашингтона мирными средствами помешать его действиям в Венесуэле ограничены, а к войне США не готовы. От американцев слышны одни только словесные политические громыхания, громкие угрозы наказать грузоотправителей и портовые власти, через которые следуют в Венесуэлу иранские танкеры.

Однако общий объем топлива из Ирана покроет потребности Венесуэлы в горючем на 2−3 недели. Способен ли Тегеран решить проблему отсутствия бензина в этой стране? Ведь, как считают эксперты, процесс включает в себя множество чувствительных не только технических элементов. Не секрет, что некоторые западные компании продолжают доставлять нефтепродукты в Венесуэлу, обходя вашингтонские санкции. Остается открытым и вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп не закрывает кран полностью, переводя борьбу с нефтяными интересами на проблему коронавируса. И еще. Как никрути, но жесткое противостояние между Вашингтоном и Тегераном в Южной Америке не стало главным геополитическим новостным сюжетом в попытке администрации Трампа перекроить мировые энергетические рынки и ослабить иранское влияние. В этом матче начинается второй тайм. Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами (с сирийско-ливанскими корнями) заявил, что «Тегеран и Каракас переведут свои давние связи на новый стратегический уровень».

Ранее Иран уже поставлял на нефтеперерабатывающий завод в Кардоне необходимые материалы и своих специалистов, чтобы наладить там производство бензина. Не случайно в американской прессе появились сообщения о возможности присутствия в Венесуэле подразделений иранского КСИР, что выглядит несколько экзотично в геополитическом смысле, но очень показательно с точки зрения оценок влияния и мощи США. Дело дошло даже до того, что посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани «покровительственно» похвалил Вашингтон за то, что тот «воздержался от силовых действий против двух иранских танкеров». Помимо того, новая иранская стратегия чревата реакцией на нее для России, Китая и Турции, которые не поддерживают американскую политику в отношении Венесуэлы. Однако пока неизвестно, насколько они готовы идти на очевидные издержки и риски, связанных с появлением еще одного «очага напряженности» уже в Южной Америке. Так что интрига сохраняется и игра продолжается.