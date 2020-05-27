Багдад, , 11:30 — REGNUM Официальный представитель международной коалиции, возглавляемой США, полковник Майлс Каггинс III заявил, что военные продолжают сотрудничать с курдскими пешмерга. Об этом 27 мая сообщает Kurdistan24.

«На прошлой неделе наши военные совместно с пешмерга провели операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ», — отметил полковник в интервью телеканалу.

Военные подчеркнул, что в ходе операции, в которой также участвовали самолеты ВВС Франции, были уничтожены укрытия террористов. Каггинс подчеркнул, что указанное сотрудничество будет продолжено.

Напомним, международная коалиция, сражающаяся с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, оказывает активную поддержку вооруженным силам Иракского Курдистана, предоставляя инструкторов, а также военную технику.