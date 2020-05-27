Джакарта, , 11:07 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо передал послание президента Джоко Видодо всему индонезийскому народу, сообщает Detik.

«Президент заявил, что мы должны быть в состоянии адаптироваться к COVID-19. Нам всё ещё нужно держаться подальше, но мы также должны быть в состоянии передвигаться», — заявил Дони Монардо на пресс-конференции после встречи с главой государства 27 мая 2020 года.

Джоко Видодо поручил целевой группе поддерживать связь с местными правительствами, в частности, относительно возобновления деятельности в определенных областях.

Дони Монардо также отметил, что добавление числа сотрудников полиции и военных для соблюдения санитарных норм в общественных местах не должно пугать общественность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в районе Бантул включило сирены в память о землетрясении, которое произошло 27 мая 2006 года.

Подробнее в материале: В Индонезии включили сирены в память о землетрясении 2006 года