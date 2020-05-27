Варшава, , 11:55 — REGNUM Глава польского правительства Матеуш Моравецкий уверен, что проигрыш на грядущих в стране президентских выборах действующего главы государства Анджея Дуды будет «чреват параличом власти». Такое мнение он высказал 27 мая в интервью изданию Gazeta Polska.

«Президент, сотрудничающий с правительством, является необходимым условием для того, чтобы действовать эффективно, конкретно и быстро», — заявил глава правительства Польши.

Кроме этого, он добавил, что в стране уже убедились, что при кризисной ситуации совместные согласованные действия правительства большинства с президентом приобретают фундаментальное значение.

При этом Моравецкий указал, что в настоящее время верхняя палата парламента страны, в которой большинство мест имеет польская оппозиция, на регулярной основе блокирует и затягивает принятие законом, одобренных нижней палатой парламента, где большинство мест у правящей партии «Право и справедливость».

«Представим, что до этого дошел бы еще и действующий таким же неконструктивным образом президент. Что бы было? Паралич. Паралич, который для граждан привел бы к отсутствию помощи или ограниченной помощи», — подчеркнул глава правительства Польши.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая во время общения президента Польши Анджея Дуды с избирателями во время его визита в небольшой город Гарволин в столичном Мазовецком воеводстве произошла нетипичная ситуация.