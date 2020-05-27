Москва, 27 мая 2020, 10:38 — REGNUM В Европейском союзе поняли, что для использования Украины в неё надо вложить немало денег, к чему элиты ЕС в настоящий момент не готовы, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание посла Украины в Германии, которого возмутили призывы некоторых политиков ФРГ снять санкции с России.
В настоящее время, как полагает Кагарлицкий, ЕС категорически не хватает денег для решения внутренних проблем, и вкладываться в экономику Украины для Европейского союза неактуально.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге заявила о необходимости снятия санкций с России. В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал такие инициативы «ударом в лицо украинцам». Также отметим, что ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Мельника «каким-то карликом с Украины».