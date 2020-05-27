Москва, , 10:38 — REGNUM В Европейском союзе поняли, что для использования Украины в неё надо вложить немало денег, к чему элиты ЕС в настоящий момент не готовы, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание посла Украины в Германии, которого возмутили призывы некоторых политиков ФРГ снять санкции с России.

«Украина никогда не была в топе приоритетов Европейского союза, хотя и имела для него не последнее значение, — сказал Кагарлицкий. — Проблема в том, что если Украина в 2014—2015 годах выглядела лёгкой добычей, то в 2020 году она превратилась в чемодан без ручки. Выяснилось, что для того, чтобы успешно наживаться на украинском рынке, нужно туда очень много вкладывать и предотвращать хаос и развал как государства, так и экономики. К этому Европейский союз пока не готов. До украинских политиков пока не доходит, что ради них никто ни на какие жертвы не пойдёт. А вот западноевропейские политики стали понимать, что ценность приза несопоставима с издержками. Даже те ресурсы, которые есть на Украине, не могут существовать без соответствующей инфраструктуры, без технологий, без вложения в людей. В отличие от нефти на Ближнем Востоке».

В настоящее время, как полагает Кагарлицкий, ЕС категорически не хватает денег для решения внутренних проблем, и вкладываться в экономику Украины для Европейского союза неактуально.

«Главное, что сейчас до украинских политиков и олигархов стало доходить, что Россия — это более выгодный партнёр», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге заявила о необходимости снятия санкций с России. В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал такие инициативы «ударом в лицо украинцам». Также отметим, что ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Мельника «каким-то карликом с Украины».