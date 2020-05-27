Москва, , 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно картотеке суда, 21 мая заявление об оспаривании досрочной отставки с поста главы Чувашии принято в административное судопроизводство, заседание назначено на 30 июня. В публикации отмечается, что Верховный суд России вернул иск в части требований «об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховный суд России поступил иск в отношении президента России Владимира Путина, в котором оспаривается указ о досрочном прекращении полномочий бывшего главы Чувашии. Фамилия, имя и отчество заявителя полностью совпадают с именем экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который 29 января 2020 года отправлен в отставку после серии скандалов в связи с утратой доверия.

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