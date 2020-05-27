Москва, , 10:17 — REGNUM В Госдуме предостерегли чиновников от испытания терпения президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.

В Госдуме советуют чиновникам не испытывать терпение главы государства.

«Испытывать колоссальное терпение нашего президента стало уже каким-то корпоративным спортом чиновников. Доиграются!‬» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.