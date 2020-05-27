Москва, 27 мая 2020, 10:24 — REGNUM В режиме онлайн началось первое в истории заседание Московской городской думы. Мероприятие проходит на цифровой платформе ВКС «Майнд».
Заседание организовано в форме видеоконференции. При этом в трансляции периодически происходят накладки — например, пропадает звук. Правда, восстанавливается работа достаточно быстро.
Отметим, что против проведения мероприятия в дистанционном режиме выступила фракция КПРФ в Мосгордуме.
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