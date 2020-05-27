Джакарта, , 10:12 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан подчеркнул, что не было принято никакого решения относительно даты открытия торговых центров и окончания периода ограничительных мер в Индонезии, сообщает Detik.

«Так что, если кто-то скажет, что торговые центры открываются 5-го, 7-го числа, это выдумка. Потому что нет никаких правил, которые говорят, что ограничения сняты», — пояснил губернатор 26 мая 2020 года.

По его словам, решение о снятии или продлении ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 будет принято в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индонезийской ассоциации управления торговыми центрами Джакарты заявили, что торговые центры возобновят работу 5 июня, на следующий день после истечения периода ограничительных мер в Индонезии.

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