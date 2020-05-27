Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Грузинская сторона неоднократно приглашала высокопоставленных представителей России посетить Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара, расположенный на территории страны, для ознакомления с его работой. Об этом сегодня, 27 мая, в беседе с Первым каналом Общественного вещателя заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Читайте также: Россия потребовала допустить своих экспертов в лабораторию Лугара в Грузии

В частности, по его словам, такое приглашение было сделано бывшему министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и её заместителю, бывшему главному санитарному врачу Геннадию Онищенко. Приглашал в лабораторию Лугара глава Национального центра по контролю над заболеваниями и официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю, очень много раз, — приводит ТАСС слова Гамкрелидзе. — Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде».

При этом глава центра считает, что разговоры о недопуске российской стороны к лаборатории Лугара носят политический контекст.

Также по теме: В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

«Уже не стоит все это комментировать. Мне уже смешно», — добавил чиновник, подчеркнув, что деятельность лаборатории Лугара является прозрачной и отчеты о её работе хранятся в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия неоднократно выражала тревогу по поводу размещения американских медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ и запрашивала у Грузии возможность посетить российскими экспертами Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Однако на днях в МИД РФ заявили, что грузинская сторона до сих пор не дала ответа на соответствующую ноту от июня 2019 года. при этом в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва будет добиваться от Тбилиси и Вашингтона внятных ответов по деятельности лаборатории.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия готова предоставить доступ российским экспертам в лабораторию Лугара