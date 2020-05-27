27 мая 2020 | Время чтения 6 мин

До того как Помпео стал главой ЦРУ, он заслужил репутацию «подлизы» Трампа, проводя в Белом доме немало времени. Очевидно одно: Помпео стал худшим госсекретарем в истории США, не добившись ни одного дипломатического успеха. Раньше на этот титул претендовал Рекс Тиллерсон, но у того были принципы и понимание этики, чего нельзя сказать о Помпео.

Александр Белов, , 10:54 — REGNUM Если кто-то думал, что президент США Дональд Трамп начал писать в своем Twitter особенно активно потому, что он хотел отвлечь людей от того факта, что в стране от пандемии коронавируса скончались почти 100 тыс. граждан, это не совсем так. Трамп также самым старательным образом пытается сделать всё, чтобы избиратели не узнали, что при нем США пережили первый после 11 сентября 2001 года террористический акт, спланированный за рубежом. Речь идет о нападении 21-летнего курсанта из Саудовской Аравии Мухаммеда аш-Шамрани на военнослужащих базы ВМС США в городе Пенсакола, пишет Томас Л. Фридман в статье, опубликованной 26 мая изданием The New York Times.

Майк Помпео Gage Skidmore

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Дело в том, что на прошлой неделе генеральный прокурор США Уильям Барр и ФБР заявили, что с помощью данных, взятых с мобильного телефона нападавшего, удалось установить, что этот террористический акт, в результате которого погибли трое американских военнослужащих, еще восемь получили ранения, был спланирован за пределами страны. По данным американских спецслужб, аш-Шамрани поддерживал «значительные связи с группировкой «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только перед терактом, но и перед тем как приехать в США». Произошедшее стало катастрофическим провалом разведок США и Саудовской Аравии. Администрация Трампа очевидным образом не знала, что происходит у неё под носом.

Впоследствии, как сообщает The Washington Post, следствию удалось выяснить, что 17 других курсантов из Саудовской Аравии распространяли экстремистские и антиамериканские материалы в социальных сетях, у других же была обнаружена детская порнография. В результате 21 кадет из Саудовской Аравии был исключен из программы тренировки и отправлен на родину. Казалось бы, такой провал разведки должен был заставить государственного секретаря Майка Помпео задуматься. В конечном счете именно Помпео в свою бытность конгрессменом инициировал расследование предполагаемой ответственности тогдашнего государственного секретаря США Хиллари Клинтон в гибели четырех американских дипломатов в консульстве США в ливийском Бенгази 11 сентября 2012 года.

Хиллари Клинтон Gage Skidmore

В ходе расследования, как сообщало издание The Guardian, вина Клинтон в гибели людей установлена не была. По словам на тот момент президента США Барака Обамы, расследование длилось дольше, чем расследование терактов 11 сентября 2001 года, а также обстоятельств нападения на Перл-Харбор, убийства президента Джона Ф. Кеннеди, дела Иран-контрас и Уотергейта.

Иными словами, бывший в то время конгрессменом Помпео развернул вопиющим образом надуманную кампанию по обвинению Клинтон в гибели людей в Бенгази. Благодаря этому «крестовому походу», хотя вина бывшей первой леди и не была доказана, Помпео смог привлечь к себе внимание Трампа посредством телеканала Fox News, в результате чего он стал при новом президенте-республиканце директором ЦРУ. И теперь получается, что пока Помпео возглавлял ЦРУ, иностранные террористы впервые после 11 сентября спланировали террористический акт на территории США, когда же он стал госсекретарем, они его воплотили в жизнь. Тут, отмечает автор, есть чем заинтересовать следствие.

Фридман подчеркивает, что ему неизвестно, чем занимался Помпео до того, как он стал главой ЦРУ, кроме разве того, что он заслужил репутацию «подлизы» Трампа, проводя в Белом доме немало времени. Очевидно одно: Помпео стал худшим госсекретарем в истории США, не добившись ни одного дипломатического успеха. Раньше на этот титул претендовал Рекс Тиллерсон, но у того были принципы и понимание этики, чего нельзя сказать о Помпео.

Выступление Рекса Тиллерсона в Центре им. Уилсона. 28 ноября 2017 Fr.usembassy.gov

Наиболее видным достижениям Помпео на посту госсекретаря стало то, что он, так сказать, выстрелил в спину двум своим коллегам. Прежде всего это бывший посол США на Украине Мари Йованович, которую Помпео сместил с ее должности по приказу Трампа и его адвоката Рудольф Джулиани. Затем это генеральный инспектор Госдепа Стив Линик, которого «по просьбе Помпео» уволил Трамп. По некоторой информации, причиной было то, что Линик вел расследование попыток Помпео обойти запрет Конгресса на продажу оружия Саудовской Аравии и превышения его полномочий, когда Помпео попросил одного из сотрудников Государственного департамента выполнить ряд поручений для него и его жены.

Фридман указывает на то, что будь на месте Помпео он, то есть случись при нем теракт на территории США, который впервые с 11 сентября был спланирован за рубежом, а также избавься он от генерального инспектора без объяснений, он бы тоже стремился отвлечь внимание, в том числе стал бы утверждать, что коронавирус на самом деле вырвался из китайской лаборатории.

В целом же Помпео заслужил себе репутацию человека, продвигающего теории заговора. Хотя такая версия событий не кажется такой уж надуманной, в разведывательном сообществе США не раз подчеркивали, что доказательств этому нет. Когда же об этом во время интервью на ABC напомнили самому Помпео, он заявил, что у него нет причин не верить спецслужбам своей страны. Иными словами, он обвинил Китай в создании вируса, убившего по всему миру более 340 тыс. человек, когда же спецслужбы пришли к выводу, что это не так, он без всякого объяснения забыл об этом. Разве можно быть более непрофессиональным?

На этом темы, внимание от которых хотел бы отвлечь Помпео, не заканчиваются. Так, по сведениям NBC News, с 2018 года Помпео и его супруга Сьюзен провели около двух дюжин «роскошных и непубличных» званых ужинов в Государственном департаменте за счет правительства. Как отметили сотрудники дипломатического ведомства, которые принимали участие в ужинах, они обеспокоены тем, что подобные мероприятия стали попытками за федеральный счет привлечь на свою сторону доноров и сторонников для политических амбиций Помпео.

Дональд Трамп, Майк Помпео и Джон Болтон U.S. Department of State

Ходят активные слухи, что Помпео и его жена мечтают о Белом доме, и это видно: 29% приглашенных — представители корпоративного мира, четверть из них — представители (прежде всего республиканских) СМИ и индустрии развлечения. Около 30% тех, кто посещал эти мероприятия, — политики и члены правительства, тогда как 14% — дипломаты и иностранные чиновники. Более того, все приглашенные члены палаты представителей или сената — республиканцы.

Пока у власти президент, сенатское большинство и новостной канал Fox News, готовые защищать Помпео, ему нет никакого дела до всех этих скандальных историй. Он может отшучиваться и идти дальше. Гражданам США, напротив, нельзя проявлять такое пренебрежение. Из-за Помпео Государственный департамент не может эффективно выполнять свои задачи, тогда как страна теряет позиции на международной арене.