Вашингтон, 27 мая 2020, 09:53 — REGNUM Военно-морской флот Соединенных Штатов опубликовал на своем канале в YouTube видео перехвата американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
По мнению командования ВМС США, перехват проводился якобы «небезопасно и непрофессионально», поскольку российские истребители пролетали в опасной близости от Poseidon, мешая маневрировать американскому разведчику.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля российский истребитель Cу-35, взлетевший с авиабазы Хмеймим, был вынужден сблизиться с P-8A Poseidon и заставить его изменить курс, так как самолёт-разведчик США слишком близко подходил к российским базам в Сирии.
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