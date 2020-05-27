Сеул, , 09:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи поделилось опытом борьбы с коронавирусом со странами Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, видеоконференция между представителями правительства Южной Кореи и Центров по контролю и профилактике заболеваний Африки состоялась 26 мая.

Отмечается, что представители стран Африки обратились к южнокорейским властям с просьбой поделиться опытом сдерживания эпидемии без применения принудительных ограничительных мер.

В свою очередь, южнокорейская сторона поделилась информацией об использовании передовых информационных технологий и добровольного соблюдения режима социального дистанцирования.

Между тем, замглавы МИД Южной Кореи Чо Сэ Ён провел видеоконференцию с сотрудниками дипмиссий в семи странах Африки, включая Габон, Нигерию, Мадагаскар и Мозамбик, с которыми обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионах, вопросы обеспечения безопасности сограждан, а также пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и странами Африки.