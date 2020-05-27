Панама, , 09:53 — REGNUM Вторая фаза смягчения ограничительных карантинных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, начнут власти Панамы с 1 июня текущего года. Об этом 27 мая говорится в официальном сообщении, которое обнародовано на сайте министерства здравоохранения страны.

В документе указывается, что в Панаме в рамках нового этапа смягчения мер будет сокращено время протяженности действия комендантского часа и заново начнется работа многих отраслей экономики.

При этом первый этап смягчения карантинных мер в стране был введен с 13 мая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, бессрочный карантин, в рамках которого было запрещено передвижение по стране без необходимости, был введён в стране с 25 марта текущего года президентом Панамы Лорентино Кортисо.