Манила, , 09:48 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не позволит ученикам вернутся в школы до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19, сообщает Sindonews.

Изначально планировалось, что учащиеся вернуться в школу в конце августа после того, как занятия для более чем 25 миллионов учеников начальных и средних школ на Филиппинах прекратились в марте 2020 года.

Но в своем выступлении Родриго Дутерте заявил, что риски слишком велики.

«Если я не уверен, что они действительно в безопасности, говорить об открытии класса бесполезно. Для меня сначала важна вакцина. Если вакцина будет, то все в порядке», — заявил глава государства.

Напомним, процесс преподавания и обучения в государственных школах на Филиппинах, как правило, длится с июня по апрель. Число случаев заражения SARS-CoV-2 на Филиппинах достигло более 14 300, включая 873 случая смерти.