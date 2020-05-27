Чебоксары, , 09:34 — REGNUM Чувашию и Татарию объединяют «не только границы», но и «товарищеские отношения», «историческое и культурное наследие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём видеопоздравлении в честь 100-летия образования Татарской автономной области заявил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Врио главы Чувашии Олег Николаев. Скриншот страницы .instagram.com

Руководитель республики обратился к жителям Татарии на чувашском, татарском и русском языках.

«Сердечный привет вам от Чувашской земли и народа Чувашии. От всей души поздравляем вас с юбилеем — 100-летием образования Республики Татарстан. В Чувашии говорят: «Кӳршӗ тӑван-пӗтенрен те хаклӑ», что означает: «Хороший сосед дороже родни». Истинность этой поговорки доказало многовековое соседство наших народов. Общие у нас не только границы, а также историческое и культурное наследие.

Я рад, что Чувашия и Татарстан живут в мире и согласии. Между нашими регионами сложились по-настоящему товарищеские отношения, мы всегда готовы подставить друг другу плечо — будь то межрегиональное или межличностное сотрудничество. Желаем вам новых достижений и процветания!» — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия и Татария отмечают 100-летие со дня образования. Основные мероприятия, посвященные 100-летию ТАССР, запланированы на 27 мая (в этот день в 1920 году в Москве был подписан декрет об образовании ТАССР), 25 июня (день образования правительства ТАССР) и 30 августа (в 1991 году принята Декларация о государственном суверенитете Татарии).

Празднование 100-летия образования Татарии пройдёт не только в самой республике. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Москве, а также ряде других регионов России и городов мира.