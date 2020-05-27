Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил The New York Times в фальсификации и призвал руководство газеты вернуть полученные Пулитцеровские премии.

«Провальные The New York Times — победитель Пулитцеровской премии за совершенно некорректное освещение незаконной охоты на ведьм (в истории с Россией). Верните премии!» — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, Пулитцеровская премия вручается за работы в области журналистики, а также литературы, музыки и театра.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреаты Пулитцеровской премии были объявлены в США 4 мая. Среди победителей оказались журналисты газеты The New York Times, которые публиковали материалы об операциях России, якобы связанных с вмешательством во внутренние дела других стран.

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