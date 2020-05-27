Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Власти американского штата Калифорния ослабили карантинные ограничения, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

Теперь здесь начнут свою работу парикмахерские и некоторые иные предприятия малого бизнеса. Функционирование спортзалов, ресторанов, развлекательных центров по-прежнему под запретом.

«Эпидемия в Калифорнии выходит на плато. Мы расширяем тестирования. И постепенно открываем бизнес. Но мы должны продолжать относиться к этому серьезно», — отметил губернатор штата Гэвин Ньюсом на своей странице в Twitter.

Напомним, по последним данным, в США выявили свыше 1 млн 720 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались в стране свыше 100 тыс. человек.