Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Республиканцы в палате представителей Конгресса США подали в суд на спикера палаты представителей и лидера демократов в Конгрессе США Нэнси Пелоси (штат Калифорния). Через судебную инстанцию они намерены добиться запрета на проведение удаленного голосования в законодательном органе во время пандемии коронавирусной инфекции, на чём настаивают демократы. Об этом 27 мая сообщает американская газета The New York Times.

Республиканцы считают такую форму законотворчества неконституционной. Исковая жалоба была подана накануне вечером лидером республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевином Маккарти. К нему присоединятся около 20 законодателей от Республиканской партии. Истцы утверждают, что новые правила, позволяющие законодателям голосовать дистанционно во время пандемии COVID-19, будут «концом Конгресса».

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Республиканцы обратились к федеральному судье в Вашингтоне с просьбой немедленно прекратить эту практику и признать её незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность проводить голосование удаленно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции представители Демократической партии США в американском Конгрессе обсуждали в конце апреля. Предполагается, что в случае одобрения этих изменений члены Конгресса США смогут голосовать за своих отсутствующих однопартийцев. При этом республиканцы выступают против такой инициативы и настаивают на личном присутствии всех конгрессменов на голосовании.

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