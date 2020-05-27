Киев, , 09:10 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко мог при помощи своих картин «отмыть» деньги, выведя их с Украины в оффшор, сообщил 26 мая журналист Евгений Куксин на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист обратил внимание на документы, которые Порошенко выложил в золотых рамочках вместе со скандальной коллекцией картин в муже имени Гончара в Киеве.

«По документам, Порошенко купил 45 картин у Vernon Hlding Limited за 4,8 млн фунтов стерлингов. Так он смог вывести деньги на подконтрольную ему оффшорную компанию. Ведь Vernon Holdings Ltd владел акциями Липецкой фабрики Рошен Петра Порошенко, а её бенефициаром этой оффшорки был Сергей Зайцев», — рассказал Куксин.

Журналист напомнил, что Зайцев является формальным бенефициаром кондитерской компании Roshen. Таким образом, Порошенко купил картины сам у себя и вывел деньги в безналоговую зону на Британские Виргинские острова, считает Куксин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что в музее Гончара были проведены следственные действия по делу о контрабанде картин, свидетелем по которому проходит Порошенко. При этом сам экс-президент сбежал от следователей, чтобы не получать повестку на допрос.

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