Анкара, , 09:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, стороны поздравили друг друга с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан, а также обсудили развитие двусторонних отношений.

Также в ходе переговоров была затронута проблема распространения коронавирусной инфекции и совместная борьба с эпидемией.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 593 тыс. человек.