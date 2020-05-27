Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновской области запускают муниципальный центр управления регионом, который «представляет собой систему вовлечения граждан в управление процессами городского хозяйства и планирования». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновской области при поддержке Минкомсвязи РФ запускают центр управления регионом (ЦУР). Первым муниципальным образованием, где создан ЦУР, стал Ульяновск, так как на него приходится 72% обращений жителей. Власти отмечают, что горожане могут обратиться с вопросом по телефону, электронной почте, через социальные сети или с помощью мобильного приложения. К примеру, жители улицы Репина в социальной сети «Вконтакте» подняли вопрос о сроках окончания ремонта дороги, ведущей в их микрорайон. В течение часа комментарий был выявлен системой «Инцидент» и передан в администрацию Ульяновска, где подготовили ответ и проинформировали жителей, что ремонт завершится в конце августа.

Уточняется, что муниципальный центр управления регионом объединит «в себе функции контакт-центра при главе города и будет принимать обращения по мерам социальной поддержки, модерировать информацию о городских вопросах по ведомственной принадлежности».

«Цифровизация всех процессов должна привести к тому, что граждане будут легко и быстро получать необходимую информацию, оперативно решать свои вопросы, получать справки и документы, а также, непременно, участвовать в принятии важных решений для региона», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Ульяновская область стала одним из первых регионов России, где по поручению президента Владимира Путина запустили ЦУР.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года глава региона Сергей Морозов заявил о «переформатировании правительства». Посты главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве. Глава региона уверен, что «настало время перемен», сославшись на «серьёзные изменения в экономической и социальной политике».

Напомним, в мае в Ульяновской области начала работу корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов «Дом.73».

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