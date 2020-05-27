Киев, , 08:38 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, узнав о приезде следователей Государственного бюро расследований (ГБР), сбежал из музея, оставив жену разговаривать с правоохранителями, сообщила 27 мая пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что Порошенко многократно вызывали на допрос, но он постоянно игнорирует повестки.

«С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей Ивана Гончара. Пётр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей», — сказано в сообщении.

Следователь вручил повестку супруге бывшего президента Марине Порошенко.

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В ГБР отметили, что администрация музея и другие лица препятствовали работе правоохранителей, из-за чего было привлечено спецподразделение ГБР.

«Во время выполнения обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее директор музея Гончара, в котором Порошенко организовал выставку приобретённых им картин, сообщил, что представители ГБР взломали входную дверь и запрещали ему звонить по телефону. Он также отметил, что Порошенко не давал разрешения перемещать картины, которые были переданы музею для проведения выставки.

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