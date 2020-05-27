Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Россия якобы перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, заявило Африканское командование вооруженных сил США (Africom).

Сообщается, что российская авиация якобы сначала была переправлена в Сирию, где ее перекрасили для того, чтобы убрать знаки принадлежности, после чего доставили в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар.

Кроме того, Africom в своем Twitter опубликовало снимки авиабазы Эль-Джуфра в Ливии, на которых якобы запечатлены МиГ-29.

По словам командующего Africom Стивена Таунсенда, Москва «неоднократно отрицала участие в конфликте в Ливии, но теперь не сможет этого сделать».

В свою очередь представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что заявления, что в Ливию якобы переброшена российская военная авиация, являются странными.

Не менее странным является умолчание американского командования о военной экспансии Турции в Ливию и переброске «десятков тысяч наемников», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас территория страны условно поделена на две части — столицу Триполи и ряд районов на западе Ливии контролируют силы Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем. На востоке страны и в центре территорию контролируют силы Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

Читайте также: В Ливии заявили об отступлении армии Хафтара от Триполи