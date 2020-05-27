Париж, 27 мая 2020, 08:07 — REGNUM Парламент Франции окончательно и единогласно принял законопроект о поддержке семей после смерти ребенка, сообщает Le Figaro.
Депутаты единогласно проголосовали за текст поднятием руки. Документ поддержали все политические группы. Голосование завершилось аплодисментами.
Законопроект предусматривает продление отпуска по тяжелой утрате до 15 рабочих дней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп взял на себя ответственность правительствапосле протеста, вызванного отказом Национальной ассамблеи продлить отпуск работников с 5 до 12 дней после смерти ребенка.
Подробнее в материале: Власти Франции отказались продлить отпуск работников, потерявших детей