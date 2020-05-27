Лондон, , 08:02 — REGNUM Важность проведения независимого расследования причин вспышки коронавируса отметили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус по результатам двухсторонней встречи. Об этом 26 мая сообщили в канцелярии британского премьер-министра.

«Премьер-министр и доктор Тедрос согласились с важностью независимого расследования», — говорится в сообщении.

Необходимость проведения такого расследования в канцелярии Джонсона объяснили тем, что странам потребуется извлечь уроки для предотвращения будущих пандемий.

Ранее в ВОЗ сообщали о готовности направить миссию в Китай для установления причин эпидемии и путей передачи COVID-19 в Ухане.

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