Москва, , 07:42 — REGNUM Забайкальскому краю удалось договориться о развёртывании дополнительных пожарных частей на территории региона. Об этом стало известно по итогам проведённого президентом России Владимиром Путиным совещания о ситуации с паводками и пожарами в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов напомнил главе государства, что край ежегодно входит в тройку самых горимых. По мнению главы Забайкалья, вертолёты Ми-8, самолёты Бе-200 и более 100 парашютистов, прибывшие в регион по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, позволили полностью потушить все лесные очаги в начале мая.

«Произошли практические занятия, доказывающие, что при достаточности развёртывания необходимых сил и средств на территории Забайкальского края можно успешно тушить пожары. В этой связи мы возлагаем особые надежды на реализацию плана повышения пожарного прикрытия», — подчеркнул Александр Осипов. По его словам, в настоящее время в регионе идёт работа по развёртыванию дополнительных пожарных частей, которые должны прикрыть 42 процента населённых пунктов.

«Мы нашли быстрое решение, которое позволяет нам не растягивать реализацию на несколько лет развёртывания таких частей. Мы нашли модульные установки, сэндвич-панели, из которых собираются пожарные депо, решили вопросы с приобретением необходимой техники, оснащения и можем развернуть полностью за два года такое количество пожарных частей», — пояснил глава Забайкалья.

Предложение Александра Осипова поддержал министр МЧС России Евгений Зиничев:

«Разговор идёт не о федеральных частях, а о частях субъекта. Мы его поддерживаем, необходимость, действительно, есть, это нужно делать». Для развёртывания дополнительных пожарных частей региона необходимо изыскать 3,8 миллиарда рублей. На что глава государства попросил позднее доложить о ходе данной работы, так как считает, что нужен результат.

«Движение — хорошо, конечная цель — ничто» — это не наш метод. Нам нужен конечный результат», — подчеркнул Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Забайкальском крае, который является лидером в России по числу природных пожаров, локализовали два крупных лесных очага в районе сел Танха и Ильинка Читинского района.

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