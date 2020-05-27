Гонконг, Китай, , 06:59 — REGNUM Гонконгские «активисты» всячески отрицают получение финансирование своей деятельности, отвергая фотографии, приведенные китайской «националистической» газетой Global Times в качестве доказательств, сообщает 27 мая гонконгская газета South China Morning Post.

На фоно обострившейся антиправительственной напряженности в Гонконге, китайский таблоид Global Times, связанный с коммунистической партийной газета «Жэньминь жибао», опубликовал фотографии, на которых бывший гонконгский студенческий лидер Алекс Чоу Юн-канг и активист «Длинные волосы» Льюнг Квон-хунг раздельно встречаются с Ли Хэнли Ху Сяном, который в прошлом месяце стал первым заокеанским гражданином, обвиненным Китаем во вмешательстве в дела Гонконга.

Газета предоставила фотографии встреч в качестве доказательства того, что иностранные силы финансируют протесты в Гонконге. Утверждается, что на фотографиях видно, как гражданин Белизе Ли «используя для прикрытия его удостоверение представителя американской компании в Китае, занимается сбором денег на материковой части Китая, чтобы затем их направить на финансирование гонконгских смутьянов».

Однако, что чоу и Льюнг оба отрицают все обвинения, о чем заявили 26 мая. По словам Чоу, он «вообще не знает» никакого Ли и никаких денег от него не брал.

«Я, возможно, встречался с этим человеком не более минуты в 2014 году. Я не знаю ни этого человека, ни даже его имени. Я надеюсь, что секретная полиция Китая не будет его мучить», — заявил Чоу газете South China Morning Post.

На одной из фотографий, представленных Global Times, Ли запечатлен стоящим и ведущим беседу с Чоу снаружи модного бутика в неустановленном торговом центре. На другом фото Льюнг беседует и Ли в ресторане.

Global Times, при этом, не раскрывает источников фото, утверждая, что обе они были получены от источников «которые имеют контакты с Ли Хэнли Ху Сяном в Гонконге».

Льнг заявил, что он не может вспомнить, когда конкретно была встреча и даже не опасался, что его могут сфотографировать.

«Это было очень давно, возможно во время движения «Оккупай» в 2014 году. Тогда я был законодателем, я разговаривал со многими людьми, которые ко мне обращались. Что такого?», — сказал он.

Государственные СМИ Китая обвиняют Ли в «предоставлении огромных сумм денег враждебным элементам в США, сговоре с иностранными антикитайскими силами в интересах вмешательства в дела Гонконга, а также финансировании осуществления криминальных действий, которые угрожают национальной безопасности Китая».

По словам Льюна, он всегда был против дипломатической политики США и заявления о том, что он якобы получал иностранное финансирование являются «нонсенсом».

"Я вообще левак, все в Гонконге знают, что я антиамериканист», — заявил Льюн.

Утверждая, что все заявления Global Times являются «демонстрацией их неспособности сфабриковать более правдоподобной истории», Чоу отметил, что на фотографии был запечатлен случайный короткий диалог.

«Я бы хотел знать, что этот человек и я делали во время встречи снаружи торгового центра. Куда мы пошли, а также что мы делали? Как это угрожает национальной безопасности, даже если оно и имело место?», — заявил Чоу.

Фотографии Global Times, как утверждает гонконгская газета, сыпали с решением правительства Китая принять закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который сейчас активно обсуждается на «двух сессиях» в Пекине и готовится к скорейшему принятию.