Гонконг, Китай, 27 мая 2020, 06:59 — REGNUM Гонконгские «активисты» всячески отрицают получение финансирование своей деятельности, отвергая фотографии, приведенные китайской «националистической» газетой Global Times в качестве доказательств, сообщает 27 мая гонконгская газета South China Morning Post.
На фоно обострившейся антиправительственной напряженности в Гонконге, китайский таблоид Global Times, связанный с коммунистической партийной газета «Жэньминь жибао», опубликовал фотографии, на которых бывший гонконгский студенческий лидер Алекс Чоу Юн-канг и активист «Длинные волосы» Льюнг Квон-хунг раздельно встречаются с Ли Хэнли Ху Сяном, который в прошлом месяце стал первым заокеанским гражданином, обвиненным Китаем во вмешательстве в дела Гонконга.
Однако, что чоу и Льюнг оба отрицают все обвинения, о чем заявили 26 мая. По словам Чоу, он «вообще не знает» никакого Ли и никаких денег от него не брал.
На одной из фотографий, представленных Global Times, Ли запечатлен стоящим и ведущим беседу с Чоу снаружи модного бутика в неустановленном торговом центре. На другом фото Льюнг беседует и Ли в ресторане.
Global Times, при этом, не раскрывает источников фото, утверждая, что обе они были получены от источников «которые имеют контакты с Ли Хэнли Ху Сяном в Гонконге».
Льнг заявил, что он не может вспомнить, когда конкретно была встреча и даже не опасался, что его могут сфотографировать.
Государственные СМИ Китая обвиняют Ли в «предоставлении огромных сумм денег враждебным элементам в США, сговоре с иностранными антикитайскими силами в интересах вмешательства в дела Гонконга, а также финансировании осуществления криминальных действий, которые угрожают национальной безопасности Китая».
По словам Льюна, он всегда был против дипломатической политики США и заявления о том, что он якобы получал иностранное финансирование являются «нонсенсом».
Утверждая, что все заявления Global Times являются «демонстрацией их неспособности сфабриковать более правдоподобной истории», Чоу отметил, что на фотографии был запечатлен случайный короткий диалог.
Фотографии Global Times, как утверждает гонконгская газета, сыпали с решением правительства Китая принять закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который сейчас активно обсуждается на «двух сессиях» в Пекине и готовится к скорейшему принятию.