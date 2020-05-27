Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews.

По оценкам чиновника, Пентагон может провести «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных». При этом он подчеркнул, что, если речь пойдет об учениях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут понадобиться годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о нарастании напряженности в отношениях между Россией и США.

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