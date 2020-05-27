Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал дураком американского президента Дональда Трампа в интервью телеканалу CNN.

По мнению политика, Трамп продемонстрировал «ложную мужественность», отказавшись надеть защитную маску на церемонии по случаю Дня поминовения.

«Он дурак, абсолютный дурак … Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — сказал Байден.

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Добавим, перепалка кандидатов в президенты США произошла на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса. Ранее Трамп раскритиковал Байдена за его борьбу со свиным гриппом в 2009 году.

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