Пекин, , 06:32 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что новый коронавирус распространился из Китая, выбирая сторону в «мировой войне», разворачивающейся между Китаем и США на фоне пандемии, на что китайские эксперты утверждают, что таким образом Япония выбрала сторону США в этой войне, сообщает 26 мая китайская газета Global Times.

По словам Абэ «это правда, что новый коронавирус распространился по миру из Китая», подчеркнув, что Япония как союзник США, будет действовать в русле ценностей США и будет сотрудничать с США при решении различных международных проблем, сообщает японская газета Asahi Shimbun.

Китай выступает против политизации темы эпидемии нового коронавируса и стигматизации Китая в качестве источника вируса, а действия Японии расходятся с ожиданиями Китая совместной борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь во время пресс-конференции.

Чжао также добавил, что слепое следование за кокой-либо страной из политических соображений не должно затмевать научные суждения и сотрудничество как самое мощное оружие международного сообщества борьбе с пандемией.

Профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун заявил в интервью Global Times, что таким образом Абэ продемонстрировал уступку со стороны Японии американскому могуществу, считая японо-американский союз основой национальной безопасности и краеугольным камнем его дипломатии. Япония продемонстрировала готовность поддержать США и в деле стигматизации Китая.

Эксперт по общественному здравоохранения Пекинского университета Чжоу Цзыцзюнь сказал газете Global Times, что вне зависимости от того, откуда пришел вирус, место его происхождения и наиболее пострадавшие от него районы не несут на себе никакого «первородного греха», в связи с чем международное сообщество должно прекратить «игру обвинений».