Пекин, , 05:46 — REGNUM Пресс-секретарь Министра иностранных дел КНР призвал немедленно освободить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу и обеспечить ее безопасное возвращение в Китае, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря министерства Чжао Лицзяня, которые он произнес, отвечая на вопрос журналиста, он ожидает, что канадский суд примет решение освободить Мэн и обнародует решение 27 мая.

«Позиция Китая по делу Мэн Ваньчжоу содержательная и прозрачная. Это серьезный политический инцидент, который нарушает законные права и интересы китайских граждан. Канадская сторона должна немедленно исправить свою ошибку и отпустить Мэн, обеспечив ей безопасное возвращение на родину как можно скорее», — заявил Чжао.

США и Канада злоупотребили своим двусторонним договором об экстрадиции и беспричинно приняли незаконные меры против гражданина Китая. По его словам, власти Китая будут защищать законные интересы и права китайских граждан.