Берлин, , 05:37 — REGNUM Предпринимаемые в США попытки ввести санкции против «Северного потока — 2» незаконны и ударят, прежде всего, по европейским компаниям, заявил 26 мая пресс-секретарь оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — подчеркнул он.

Ранее, напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Handelsblatt сообщил, что в Вашингтоне найден консенсус относительно введения санкций, и обе партии смогут принять необходимый проект в срочном порядке, несмотря на избирательную кампанию.

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