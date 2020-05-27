Хабаровск, , 05:28 — REGNUM Комментируя законопроект о досрочных страховых пенсиях для дальневосточников, внесённый в Госдуму РФ представителем ЛДПР Андреем Андрейченко, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов назвал документ «голым популизмом» на фоне приближающихся выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Законопроект о раннем выходе на пенсию на Дальнем Востоке внесен в Госдуму

«Это, во-первых, голый популизм, во-вторых, полнейшее незнание дальневосточной повестки. Впереди выборы в Госдуму. ЛДПР — в своём репертуаре: хочет понравиться избирателям. Я бы понял, если бы они предлагали реальные вещи. Например, запретить отбирать дальневосточные, северные надбавки у граждан, которые, отработав много лет в условиях ДФО, крайнего Севера, хотят уехать на юг, при этом их лишают надбавок. Я бы понял, если бы они, ЛДПР, потребовали увеличения пенсий для северян и дальневосточников — ведь на те пенсии, которые люди получают сейчас, в ДФО просто не выжить, потому у нас так много работающих пенсионеров. Но предлагать то, что предложил депутат Андрейченко в сегодняшних условиях — популизм. Конечно, всем бы этого хотелось. При этом все понимают, что в существующих экономических условиях этого не будет. Думаю, и сам Андрейченко это понимает, и его соратники по партии. Но они очень хотят понравиться избирателям. Реальных дел нет, нужно оседлать повестку хоть как-то», — сказал Даниил Ермилов.

Эксперт отметил, что ЛДПР на Дальнем Востоке вообще славится популистскими идеями.

«Вспомним нового депутата ГД РФ от Хабаровского края Ивана Пиляева. Он то отменить платежи за услуги ЖКХ предлагает, не давая себе труда подумать о том, сколько в таком случае людей лишится зарплат в этой самой отрасли ЖКХ, то бензин требует удешевить. Понятно, что все хотят и бензин дешевый, и ЖКХ бесплатно. Но от депутатов Госдумы мы всё-таки ждём реальных инициатив», — считает Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко внёс в Госдуму РФ законопроект, согласно которому дальневосточники должны уходить на пенсию при наличии стажа в 15 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин. Депутат уверен, что в таком случае люди перестанут уезжать из ДФО.