Сан-Хосе, , 05:10 — REGNUM Коста-Рика первой в Латинской Америке легализовала заключение однополых браков. Об этом 26 мая сообщает национальная газета El Mundo.

По информации издания, Верховный суд Коста-Рики в августе 2018 года признал неконституционной статью 14 Семейного кодекса страны, в котором зафиксирован запрет на однополые браки, и потребовал от парламента страны внести соответствующие изменения в законодательство.

Как уточняется, если до 26 мая 2020 года необходимые законодательные нормы не будут приняты парламентом — легализация однополых браков с этого дня вступает в силу автоматически.

Издание сообщает, что президент республики Карлос Альварадо утром 26 мая обнародовал послание, в котором он отмечает, что Коста-Рика официально признаёт однополый брак — первой в Центральной Америке и 29-й в мире.«Сегодня мы празднуем свободу, равенство и демократические институты. Пусть они будут сочувствием и любовью, компасом, который позволяет нам продвигаться вперёд и строить страну, где принимаются все люди», — сказал президент.