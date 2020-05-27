Вашингтон, , 04:52 — REGNUM На территории Ливии могут находиться по меньшей мере 14 военных самолетов российского производства, заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман 26 мая в ходе пресс-конференции.

По его словам, это могут быть истребители Су-24 и МиГ-29.

Джонатан Хоффман «Что касается числа и типов самолетов. У меня нет точных сведений, но речь идет о приблизительно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29. В настоящий момент это вся информация, которую я могу сообщить вам».

Чиновник отметил, что американские власти призывают все стороны вооруженного конфликта в Ливии прекратить противостояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканское командование ВС США заявило, что в Ливию якобы переброшены российские боевые самолеты, которые будут «бомбить ливийцев», сражаясь на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА).

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ рассказали об уходе «бойцов ЧВК Вагнера» из горячей точки Ливии