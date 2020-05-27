Триполи, , 04:43 — REGNUM Заявления американских военных о том, что в Ливию якобы переброшена российская военная авиация, назвал странными официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари в эфире телеканала «Аль-Арабия».

"Мы находим странными заявления, подобные тем, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов», — сказал он.

Он добавил, что не менее странным является умолчание американского командования о военной экспансии Турции в Ливию и переброске «десятков тысяч наемников».

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара. В России подобные обвинения отвергли, назвав их не соответствующими действительности.

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