Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter, пометившую некоторые его записи как «недостоверная информация», во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что моё утверждение о бюллетенях для голосования по почте, которое приведёт к массовой коррупции и мошенничеству, является неверным, основываясь на проверке фактов, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило», — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обвинил сторонников проведения выборов по почте в стремлении сфальсифицировать голосование. Об этом 26 мая он сообщил на своей странице в Twitter. По мнению Трампа, данная процедура легко компрометируется при помощи поддельных бланков, а ее сторонники хотят использовать эпидемию коронавируса для введения подобного новшества.

Эта запись Трампа в Twitter была маркирована специальным знаком, предупреждающим о том, что информация в записи, может оказаться недостоверной и требует дополнительной проверки.

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